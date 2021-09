Leo Duarte faz balanço do Ituano na primeira fase da Série C e projeta ‘novo campeonato’ daqui para frente Time paulista conquistou a classificação para a próxima fase de forma adiantada e recebe o Botafogo para cumprir tabela na competição, mas buscando a vitória

Neste sábado (25), o Ituano encerra sua participação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro enfrentando o Botafogo, às 17h. O Galo de Itu já está matematicamente classificado para a próxima fase e deve poupar jogadores no duelo.

O lateral direito Léo Duarte, que em algumas ocasiões atuou como meia, é um dos destaques da equipe no campeonato. Leo comentou a classificação precoce do time, mas alerta para o time não entrar de salto alto.

– Para amanhã nós esperamos um jogo bastante complicado. As equipes estão em situações diferentes na tabela e eles precisam desses três pontos, mas nós vamos entrar com força máxima para fechar esse turno com vitória – disse – Conquistar a classificação de maneira antecipada traz um breve alívio, mas sabemos da importância dessa próxima partida. Queremos a segunda colocação do grupo e entraremos em campo para garantir o resultado – completou.

No ano passado o Ituano também passou de fase, mas acabou ficando em quarto lugar no seu grupo na segunda fase. No Ituano desde 2015, Leo entende que é hora do time “virar a chavinha” e focar nessa nova etapa da competição.

– Para a próxima fase, esperamos grupos complicados, nos quais quem errar menos vai se sobressair. Precisamos ser superiores e estar focados no nosso objetivo e neste ‘novo campeonato’ ainda mais competitivo e de um nível ainda mais alto – finalizou o jogador de 22 anos.

