Léo, do São Paulo, relembra caso de racismo: ‘Preconceito não é de agora’

Léo, zagueiro do São Paulo, relatou um caso de racismo que sofreu no passado e comentou sobre o preconceito em entrevista ao canal do clube no YouTube. O jogador relembrou quando foi expulso de um shopping por causa do preconceito e demonstrou orgulho de ser quem é.

“Foi a primeira vez que eu pensei em desistir, que eu falei ‘não dá mais para mim. Eu entrei em um shopping e fui mandado embora por causa da minha cor. Isso não existe. O cara falou pra mim: ‘você está aqui para pedir dinheiro?’ e começou a me ofender. Eu era menino, como que o cara vai me expulsar? Eu saí de lá e pensei: ‘o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço isso”, relatou Léo, que ainda dava seus primeiros passos na carreira quando sofreu esse caso de racismo.

“Aquilo ali eu não desejo para ninguém. Foi a maior vergonha da minha vida, você entrar num local público, as pessoas te olhando e o rapaz te expulsar por causa do preconceito. Eu saí envergonhado. E eu mostro a minha indignação, porque eu sou negro, tenho que defender aquilo que eu sou, tenho orgulho de ser negro, eu sou isso e pronto”, comentou o jogador.

“O preconceito, o racismo, ele não é de hoje, é de muito tempo, e muita gente se fechava. Isso que o mundo está vendo (os protestos contra o racismo), não é de agora, já vem de anos. E a cor nunca pode definir o caráter de uma pessoa. E se tem uma coisa que meu pai, minha mãe e meus irmãos me ensinaram foi a ter caráter”, contou.

No vídeo, Léo ainda citou pessoas como Barack Obama, Pelé e jogadores da NBA para relembrar grandes negros da história, e pediu que as pessoas se mobilizem contra o preconceito.

Léo nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira no Fluminense. Também passou por Londrina e Bahia antes de chegar ao São Paulo, para atuar como lateral-esquerdo. Neste ano, o técnico Fernando Diniz começou a escalá-lo como zagueiro, sendo titular em diversos jogos.

