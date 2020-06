Leo Dias volta a vazar suposto áudio de cantora Anitta

Após poucos dias de silêncio na briga envolvendo Leo Dias e Anitta, o colunista voltou a vazar um suposto áudio da cantora. O material teria o empresário e produtor Pedro Tourinho envolvido. As informações foram divulgadas pelo UOL.

“Em qual momento, ele (Pedro Tourinho)… eu não entendo o ataque de ego da pessoa, eu realmente não entendo porque não é que ele acordou e falou ‘tive ideia de um clipe’, não foi. Ele chegou com a ideia toda pautada. A parte do hip hop foi pedido meu. As roupas masculinas foram ideia minha. É foda”, teria dito Anitta, que recentemente entrou com processo contra Leo Dias.

Ainda segundo o UOL, Tourinho foi procurado e falou sobre o caso: “Penso que esses áudios não se referem a mim, até porque nunca dei ideia de clipe para Anitta, mas mesmo se fossem, não veria problema algum”.

Recentemente, o empresário e produtor fez aniversário, e Anitta fez um post especial para parabenizar o amigo, reforçando a amizade entre eles. “Feliz aniversário, meu amigo e sócio Pedro Tourinho. Te amo tanto que nem tem áudio meu falando de você”, escreveu ela na imagem em que os dois aparecem fazendo uma chamada de vídeo.

A briga envolvendo Anitta e Leo Dias teve início após a cantora acusar o jornalista de ameaças e chantagens. Desde então, Leo tem compartilhado com o público materiais comprometedores de Anitta, alegando também ter sido chantageado pela cantora.

