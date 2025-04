Léo Dias recebe alta após internação em UTI com pneumonia e agradece à sua médica

O jornalista Léo Dias, 49 anos, recebeu alta hospitalar, nesta terça-feira, 8, após internação na UTI com quadro de pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, emissora onde ele apresenta o vespertino “Fofocalizando”.

“O SBT informa que o apresentador Leo Dias recebeu alta hospitalar no final da manhã desta terça-feira, 08 de abril, deixando o Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, após internação devido a um quadro de pneumonia. O comunicador já está a caminho de sua residência, no estado de Pernambuco. Segundo o hospital, Leo Dias continuará sendo acompanhado ambulatorialmente”, diz a nota enviada pelo canal paulista à imprensa.

Mais tarde, em suas redes sociais, Leo Dias compartilhou registros no hospital ao lado da médica que o atendeu, a cardiologista Ludhmila Hajjare, com um longo agradecimento.

Na publicação, no Feed do Instagram, o fofoqueiro contou ter passado a última semana hospitalizado.

“Isso é tão raso para descrevê-la ou defini-la, que chega a ser até uma ofensa. Dra. Ludhmila tem aquilo de mais precioso em um verdadeiro médico: o espírito humanitário. Seu propósito é, de fato, salvar vidas e levar a medicina a quem não a tem. Principalmente num país como o nosso”, afirmou ele na legenda sobre a especialista, conhecida como “médica das celebridades” por atender a nomes como Anitta.

Léo Dias foi internado após voltar de uma viagem à Ásia, segundo ele mesmo relatou em seu perfil no Instagram, na segunda-feira, 7.

“Após passar 12 dias de férias no continente asiático e se dedicar por mais de cinco horas ao vivo no último dia (29/3) na cobertura do último Luan City Festival, o jornalista Leo Dias precisou se afastar de seus compromissos após ser diagnosticado com pneumonia”, contou ele.