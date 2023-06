Leo Dias perde a paciência após suposta indireta de Neymar: ‘Se comporte como homem’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 18:00 Compartilhe

O apresentador Leo Dias perdeu a diplomacia e não economizou nas palavras ao criticar o jogador Neymar. Nesta terça-feira (20), o jornalista do Fofocalizando (SBT) reagiu a uma suposta indireta de Neymar, quando o jogador ironizou boatos sobre si mesmo.

Neymar fez uma publicação sugestiva após circularem na web os boatos de que ele teria traído a noiva grávida, Bruna Biancardi, com a influencer Fernanda Campos.

“Onde o amor faz morada e a inveja não nos abala”, escreveu o craque do PSG ao apontar a localização do post em seu Instagram.

Neymar está em São Paulo para participar do casamento de Cris Guedes, seu ‘parça’, com Bianca Coimbra. A cerimônia acontece em Itu, interior do estado.

Durante o programa ao vivo, Leo Dias não se segurou ao saber da marcação de Neymar nas redes sociais.

“Ninguém quer teu mal, Neymar. O pessoal quer que você se comporte como homem, como o cara que engravidou a menina, como pai da criança. Não como ‘menino Ney’. Chega de ser o ‘menino Ney’”, disparou ele, visivelmente alterado, reafirmando que o jogador teria traído a noiva.

Ainda durante o programa, Leo Dias sugeriu que Neymar deveria se explicar aos seguidores por ainda manter uma imagem de pai carinhoso e namoro fiel.

“Você não vai mais ganhar a Copa do Mundo, (…) nem em campo ele age como homem mais”, disparou o colunista.

Confira edição do Fofocalizando:

