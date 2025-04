Leo Dias deixa hospital e compartilha reflexão: ‘certeza absoluta do valor da vida’

Leo Dias recebeu alta hospitalar nessa terça-feira, 8, após cinco dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo. O jornalista foi diagnosticado com pneumonia e, segundo comunicado do SBT, seguirá com acompanhamento ambulatorial em sua residência, no Recife, em Pernambuco.

Nas redes sociais, Leo compartilhou um momento reflexivo ao mostrar o amanhecer desta quarta-feira, 9, da janela de seu apartamento com vista para o mar. “Depois de alguns dias internado, ver isso, acordar vendo isso, é ter certeza absoluta do valor da vida, do dom de Deus”, observou. Ele contou que dormiu cedo na noite anterior e acordou antes das 5h da manhã.

O jornalista estava hospitalizado desde 3 de abril. Conforme boletim médico divulgado anteriormente em seu perfil, ele apresentava um quadro clínico estável e evoluía bem. “Mantém-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação”, informou o comunicado assinado pela cardiologista-intensivista Ludhmila Hajjar.

Dias contou que os sintomas surgiram após a cobertura ao vivo do Luan City Festival, logo após retornar de uma viagem de 12 dias pela Ásia. “Precisei me afastar dos compromissos após ser diagnosticado com pneumonia”, escreveu. Com a alta confirmada, ele deve retomar a rotina aos poucos, ainda sob cuidados médicos.