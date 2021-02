Léo Cittadini lamenta a não classificação para a Libertadores Volante demonstrou chateação pela derrota do Furacão na casa do Grêmio

Fim do sonho de jogar a Libertadores da América para o Athletico. Com o revés diante do Grêmio, o Furacão não tem mais condições de brigar por uma vaga no torneio continental na rodada derradeira do Brasileirão.

Dentro do elenco o clima é de lamentação. Ao site oficial, o volante Léo Cittadini comentou a campanha do Furacão e a chateação pelo insucesso.

‘Infelizmente, não conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era alcançar a vaga na Libertadores, com a derrota de hoje. Mas acredito que saímos satisfeitos do Brasileirão pela recuperação que tivemos no campeonato. Estávamos em uma fase muito ruim e tivemos forças para conseguir reverter essa situação, chegando até a penúltima rodada brigando por essa vaga. Por um lado, ficamos chateados por não ter conseguido, mas por outro ficamos felizes por ter tido essa recuperação muito grande’, disse.

Na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Athletico recebe o Sport, na Arena da Baixada.

