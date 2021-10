Léo Chu marca primeiro gol pelo Seattle Sounders e comemora vaga nos playoffs Atacante balançou as redes no duelo contra o Vancouver Whitecaps

O Seattle Sounders garantiu a vaga nos playoffs da MLS após vencer o Vancouver Whitecaps por 4 a 1 no Lumen Field, em Seattle, na noite do último sábado. O atacante Léo Chú, que entrou aos 85 minutos, foi responsável pelo último gol dos donos da casa, seu primeiro com a camisa do clube norte-americano.

Já nos últimos lances da partida, Freddy Montero encontrou Léo Chú no setor ofensivo, o brasileiro ganhou do defensor adversário e finalizou rasteiro para ampliar a vantagem. Após o gol, o atacante ouviu seu nome ser cantado pelos mais de 30 mil torcedores presentes no estádio.

– É uma sensação única marcar um gol pelo Sounders e com o estádio cheio. Estou muito feliz por viver esse momento e ajudar meu time a conquistar uma vaga nos playoffs da MLS. Quero seguir trabalhando e evoluindo sempre para tentar conquistar esse título logo na minha primeira temporada – celebrou Chú.

O atleta participou quatro jogos, contribuiu com uma assistência e dois passes-chaves em 80 minutos jogados. O resultado deixou o Sounders na liderança isolada da Conferência Oeste e com a vaga para a pós-temporada garantida pela 13ª vez em 13 temporadas.

