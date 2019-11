Léo Ceará marca dois, CRB vence Atlético-GO e segue na briga pelo acesso à elite

Em uma noite inspirada do artilheiro Léo Ceará, o CRB fez o dever de casa ao vencer o Atlético-GO por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e manteve vivo o sonho de disputar a elite do Campeonato Brasileiro em 2020. A partida foi válida pela 34.ª rodada da Série B.

Reabilitado da goleada sofrida para o Cuiabá, por 5 a 1, o CRB chegou aos 50 pontos e subiu para a sétima colocação. A distância para o G4, que é aberto justamente pelo Atlético-GO (54), é de quatro pontos. O time goiano perdeu a primeira sob o comando de Eduardo Barroca e também uma invencibilidade de sete jogos.

Apesar de os dois times precisarem da vitória, o primeiro tempo começou de forma bem lenta, principalmente por conta do número de passes errados. Tanto que a torcida só foi se inflamar aos 31 minutos, quando Élton recebeu cruzamento e furou, na cara de Maurício Kozlinski.

O panorama da partida não mudou e, quando todo mundo esperava que a etapa inicial terminaria sem gols, Léo Ceará aproveitou bate-rebate dentro da área para marcar. Os jogadores do Atlético-GO partiram para cima da arbitragem reclamando de impedimento, mas o gol foi validado.

O time goiano levou um “balde de água fria” logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Léo Ceará aproveitou rebote de Maurício Kozlinski em chute de Willie e fez seu segundo gol do CRB. A equipe visitante sentiu o baque e passou a ter dificuldades para criar jogadas ofensivas a partir de de então.

Aos 35 minutos, Pedro Raul dominou errado e a bola sobrou para Mike finalizar na saída do goleiro Edson Mardden, colocando o visitante de novo no jogo. Na sequência, Pedro Raul desviou pela linha de fundo. O time goiano partiu com tudo em busca do empate, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela 35.ª rodada. O CRB enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), enquanto o Atlético-GO tem pela frente o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 ATLÉTICO-GO

CRB – Edson Mardden; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Lucas Siqueira, Claudinei e Élton (Wesley Dias); Léo Ceará, Willians Santana (William Barbio) e Willie (Bryan). Técnico: Marcelo Cabo.

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan (Reginaldo), Oliveira, Gilvan e Nicolas; Moacir (Gilsinho), Nathan e Jorginho; Aylon (Vitor Paraíba), Mike e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Léo Ceará, aos 44 minutos do primeiro tempo; Léo Ceará, aos cinco, e Mike, aos 35 minutos do segundo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Wesley Dias, Willie e Victor Ramos (CRB); Jonathan (Atlético-GO).

RENDA – R$ 15.842,00.

PÚBLICO – 1.856 pagantes (2.717 no total).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).