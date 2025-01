Léo Batista é diagnosticado com tumor no pâncreas e segue internado em UTI

O jornalista esportivo Léo Batista, 92 anos, foi diagnosticado com tumor no pâncreas e segue internado no Hospital Rios D’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado no último dia com um quadro de desidratação e dor abdominal.

A informação sobre o diagnóstico foi confirmada pela assessoria da unidade médica ao site da revista Quem, na tarde desta sexta-feira, 17.

“O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde”, informa o boletim médico, assinado por Felipe Barbosa Braga de Castro, médico Intensivista, e Paulo Laranjeira, diretor geral do Hospital Rios D’Or.

Léo Batista fez sua última aparição pública em outubro de 2024, no velório de Cid Moreira. Em janeiro de 2022, o jornalista perdeu a esposa, Leyla Belinaso, aos 84 anos. Ela foi encontrada morta por pelo jornalista na piscina da residência do casal, na zona oeste do Rio. Ela foi vítima de um infarto.

Léo Batista foi o primeiro apresentador do “Jornal Hoje”, em 1971, e pioneiro na transição esportiva da emissora, ocupando a bancada nas estreias do “Esporte Espetacular”, em 1973, e do Globo Esporte, em 1978.