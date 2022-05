Léo Baptistão cobra mais critério da arbitragem após empate em Barueri

Com uma bela atuação no segundo tempo, o atacante Léo Baptistão teria tudo para deixar o gramado como o herói do jogo no confronto entre Santos e Ceará, na noite deste sábado, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. No entanto, uma interferência do VAR acabou mudando o curso dessa história ao anular o seu gol na etapa final.

“Não tinha motivo para o VAR interferir. A regra precisa ser clara. Lance interpretativo não volta. Contra a gente, no clássico contra o São Paulo, não voltaram. Entendemos que foi falta que ele deu, mas na frente, um lance interpretativo foi anulado. Não consigo entender. Para que existe árbitro então?”, questionou o jogador.





A anulação do gol gerou revolta por parte dos santistas porque não houve irregularidade no lance em que a bola entrou nas redes. O motivo da anulação estava no início da jogada. E, no VAR, o árbitro Savio Pereira Sampaio observou um puxão de camisa envolvendo Zé Roberto e Angulo. Ele voltou atrás em sua decisão e anulou o gol.

Sobre a atuação santista, Léo disse que o time fez uma boa exibição e merecia a vitória em Barueri. “Olha, fizemos um grande jogo e criamos muitas oportunidades. Acho que a equipe está de parabéns”, comentou o jogador.