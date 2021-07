Léo Andrade acredita em temporada melhor do Marítimo e se diz ansioso para início das competições Zagueiro brasileiro busca melhora na equipe portuguesa do Marítimo e quer a titularidade em seu clube

Titular durante boa parte da temporada, o jovem zagueiro brasileiro Léo Andrade ganhou oportunidades na equipe principal do Marítimo após iniciar a temporada no sub-23. Com 33 jogos na época completados, Léo Andrade esteve presente com a camisa verde e vermelha dutante 3.000 minutos na temporada 21/21. Dos 33, 25 jogos foram na equipe principal.

O Sport Clube Marítimo se manteve na Primeira Liga de Portugal na temporada 20/21. No entanto, equipe da Ilha da Madeira, flertou com a zona de rebaixamento rodadas antes de se firmar na elite nacional do futebol português. Com 35 pontos em 34 jogos, o Marítimo alcançou uma margem de 4 pontos de distância em relação ao Farense, primeiro rebaixado, na 17ª colocação.

– As oportunidades que recebi foram muito boas para meu crescimento profissional aqui no clube. Joguei contra grandes atletas e foi um ótimo aprendizado. Tenho certeza de que o clube conseguirá voos maiores já nesta próxima temporada, temos capacidade e convicção de que vamos reverter os resultados da época passada, não vejo a hora da bola rolar! – disse Léo Andrade.

Além dos bons números e minutos dentro de campo, o defensor fez 3 gols, sendo 2 delas na equipe principal do Sport Clube Marítimo. O zagueiro foi as redes contra as duas equipes que brigaram frente a frente pelo título da principal ligas de clubes em Portugal; Sporting (sagrou-se campeão) e Porto.

