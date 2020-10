Lens vence Saint-Etienne e alcança Rennes na liderança

O recém-promovido Lens assumiu a segunda colocação na Ligue 1, empatado em 13 pontos com o líder Rennes, após sua vitória em casa (2-0) neste sábado, pela sexta rodada, contra o Saint Etienne, que jogou durante quase toda a partida em inferioridade numérica.

O Lens ultrapassou o Paris Saint-Germain, agora terceiro, que derrotou o Angers por 6 a 1 na sexta-feira.

Líder do Campeonato Francês, o Rennes recebe o Reims no domingo.

O ex-atacante do Sevilla, o congolês Gaël Kakuta, marcou o primeiro gol do Lens convertendo um pênalti (15) e seu companheiro de ataque Florian Sotoca aumentou no segundo tempo, já na reta final (81) contra o Saint Etienne (7º) que terminou a partida com nove jogadores em campo, após as expulsões do zagueiro Timothée Kolodziejczak (14) e do meia tunisiano Wahbi Khazri (64).

— Resultados da 6ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Angers 6 – 1

– Sábado:

Lens – Saint-Etienne 2 – 0

(16h00) Nice – Nantes

– Domingo:

(08h00) Montpellier – Nîmes

(10h00) Bordeaux – Dijon

Metz – Lorient

Brest – Monaco

Strasbourg – Lille

(12h00) Rennes – Reims

(16h00) Lyon – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Rennes 13 5 4 1 0 12 5 7

2. Lens 13 6 4 1 1 10 6 4

3. PSG 12 6 4 0 2 12 3 9

4. Lille 11 5 3 2 0 6 2 4

5. Montpellier 10 5 3 1 1 12 7 5

6. Monaco 10 5 3 1 1 9 7 2

7. Saint-Etienne 10 6 3 1 2 8 7 1

8. Angers 9 6 3 0 3 7 14 -7

9. Olympique de Marselha 8 5 2 2 1 6 6 0

10. Nice 7 5 2 1 2 5 7 -2

11. Lyon 6 5 1 3 1 6 4 2

12. Bordeaux 6 5 1 3 1 3 2 1

13. Brest 6 5 2 0 3 9 12 -3

14. Nîmes 5 5 1 2 2 8 7 1

15. Nantes 5 5 1 2 2 5 7 -2

16. Lorient 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Metz 4 5 1 1 3 3 5 -2

18. Strasbourg 3 5 1 0 4 4 10 -6

19. Reims 1 5 0 1 4 3 8 -5

20. Dijon 1 5 0 1 4 3 10 -7

