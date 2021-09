Lens vence Lille (1-0) em clássico com invasão de torcedores

O Lens venceu o atual campeão Lille por 1 a 0 em casa, neste sábado, pela sexta rodada da Ligue 1 francesa, em um ‘Derby do Norte’ marcado pela invasão do gramado no intervalo por torcedores locais.

Embora a situação tenha ficado rapidamente sob controle, houve um atraso de cerca de trinta minutos no início do segundo tempo e por alguns momentos houve o temor de uma interrupção definitiva do duelo por motivos de segurança.

O polonês Przemyslaw Frankowski (minuto 73) marcou o único gol da partida, permitindo ao Lens derrotar seu vizinho Lille pela primeira vez desde 2007.

“Uma alegria excepcional, vi membros da minha comissão técnica chorarem. Todos nós fazemos este trabalho para viver momentos como este”, disse o treinador do Lens, Franck Haise.

Na classificação, o Lens soma 12 pontos e sobe provisoriamente ao segundo lugar, com um ponto à frente do Angers (3º) e dois pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (4º), que recebem o Nantes (15º) e o Rennes (12º) no domingo, respectivamente.

O Lens segue invicto nesta Ligue 1, com três vitórias e três empates. Situação que contrasta claramente com a do Lille, que começou mal na defesa do título. É o décimo terceiro com 5 pontos, com apenas uma vitória nas seis rodadas disputadas até agora.

“Vimos muitas coisas boas, incluindo o jogo. Mas numericamente, não se traduz. Ficamos para trás no campeonato, perdendo pontos”, lamentou o treinador do Lille, Jocelyn Gourvennec.

O jogo no estádio Bollaert-Delelis foi marcado pelo momento em que, durante o intervalo, várias dezenas de torcedores entraram no gramado, na direção de um grupo de torcedores visitantes, que mais cedo teriam tentado ter acesso a uma área reservada para o público do time adversário, conforme explicado pela subprefeitura de Lens após o jogo.

A polícia interveio rapidamente e garantiu uma evacuação rápida do gramado, enquanto acontecia uma reunião de emergência.

As autoridades acabaram decidindo que o segundo tempo poderia ser disputado, mas que a partida seria suspensa em caso de novo incidente.

Um cordão policial foi montado em frente ao local onde estavam os ‘ultras’ do Lens para evitar novas invasões ao campo.

De acordo com a subprefeitura, seis pessoas ficaram levemente feridas e dois torcedores foram presos devido aos incidentes.

As imagens dos torcedores correndo pelo campo, em um momento de caos, lembraram o que aconteceu no dia 22 de agosto, quando o jogo Nice-Marselha, também da liga francesa, teve que ser interrompido – e remarcado para o dia 27 de outubro – devido a uma série de incidentes envolvendo torcedores, integrantes das duas equipes e integrantes das comissões técnicas.







– Bordeaux vence –

Também neste sábado, o Bordeaux (agora 14º com 5 pontos) conseguiu obter a sua primeira vitória no campeonato e assim deixar a última posição, ao vencer por 2 a 1 o Saint-Etienne (19º, 3 pontos) fora de casa com uma dobradinha do sul-coreano Hwang Uijo.

“É uma vitória que nos fará bem para a confiança e para a classificação. Mas uma vitória não é suficiente”, disse o treinador do Bordeaux, Vladimir Petkovic.

O Saint-Etienne é agora a equipe tradicional em situação mais difícil. Ainda não venceu nesta temporada e seus três pontos vieram de três empates.

Neste domingo, a sexta rodada se encerra com o líder Paris Saint-Germain recebendo o Lyon (7º), em partida que deve marcar a estreia de Lionel Messi em jogo em casa vestindo suas novas cores, no Parque dos Príncipes.

Até ao momento, o astro argentina já disputou dois jogos pelo PSG, em Reims (vitória da equipe da capital por 2-0) e Brugge (empate 1-1), mas em ambos os casos como visitante.

— Resultados da 6ª rodada da Ligue 1 francesa (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

Strasbourg – Metz 3 – 0

– Sábado:

Lens – Lille 1 – 0

Saint-Etienne – Bordeaux 1 – 2

– Domingo:

(08h00) Nice – Monaco

(10h00) Reims – Lorient

Clermont-Ferrand FC – Brest

Troyes – Montpellier

Angers – Nantes

(12h00) Olympique de Marselha – Rennes

(15h45) PSG – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 15 5 5 0 0 16 5 11

2. Lens 12 6 3 3 0 11 7 4

3. Angers 11 5 3 2 0 9 2 7

4. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 10 5 5

5. Nice 9 4 3 1 0 10 0 10

6. Clermont-Ferrand FC 8 5 2 2 1 9 9 0

7. Lyon 8 5 2 2 1 8 8 0

8. Lorient 8 5 2 2 1 7 7 0

9. Montpellier 7 5 2 1 2 11 9 2

10. Strasbourg 7 6 2 1 3 10 11 -1

11. Reims 6 5 1 3 1 6 6 0

12. Rennes 5 5 1 2 2 3 6 -3

13. Lille 5 6 1 2 3 7 12 -5

14. Bordeaux 5 6 1 2 3 7 13 -6

15. Troyes 4 5 1 1 3 5 7 -2

16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

17. Monaco 4 5 1 1 3 3 7 -4

18. Brest 3 5 0 3 2 6 10 -4

19. Saint-Etienne 3 6 0 3 3 6 11 -5

20. Metz 3 6 0 3 3 6 13 -7

