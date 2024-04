Lens vence lanterna Clermont (1-0) e se consolida na ‘zona europeia’ da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 20:05 Para compartilhar:

Um gol de pênalti logo aos 3 minutos no estádio Bollaert ajudou o Lens a vencer por 1 a 0 o lanterna Clermont que está à beira do precipício, neste sábado (20), pela 30ª rodada da Ligue 1.

O time ‘Sangue e Ouro’ retomou assim seu caminho rumo às competições europeias, encerrando uma série de três derrotas e um empate e consolidando a sexta posição, que classifica para os playoffs da Conference League, com 46 pontos, quatro a mais que seu primeiro perseguidor, o Rennes, que havia vencido o Nantes (3-0) fora de casa horas antes.

Por outro lado, a missão parece difícil para o Clermont, que fecha a tabela com 22 pontos e está a seis da zona de permanência (e a quatro pontos da posição de repescagem ocupada pelo Metz).

Aos 27 segundos de jogo, no frio estádio da cidade do norte da França, um pênalti cometido pelo zagueiro do Clermont, Chrislain Matsima, sobre Neil El Aynaoui resultou no único gol da partida, marcado por Florian Sotoca.

O Rennes também encerrou uma sequência negativa de três derrotas consecutivas em sua visita ao Nantes (14º).

Os gols só aconteceram no segundo tempo: Arnaud Kalimuendo abriu o placar (67′), Benjamin Bourigeaud ampliou de pênalti (76′) e o argelino Amine Gouri fechou nos acréscimos.

No domingo, o Paris Saint-Germain retorna à competição nacional, após conquistar de forma heróica uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. O PSG lidera com 10 pontos de vantagem sobre o Brest.

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Luis Enrique têm um jogo a menos e receberão o Lyon (8º) às 16h00 (horário de Brasília).

Na briga pelo segundo lugar, o Brest receberá o Monaco (3º) horas antes.

— Jogos da 30ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Lorient 3 – 0

– Sábado:

Nantes – Rennes 0 – 3

Lens – Clermont-Ferrand FC 1 – 0

– Domingo:

(10h00) Le Havre – Metz

Lille – Strasbourg

Reims – Montpellier

(12h05) Brest – Monaco

(14h00) Toulouse – Olympique de Marselha

(16h00) PSG – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 29 15 8 6 44 27 17

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 47 29 13 8 8 31 22 9

6. Lens 46 30 13 7 10 39 32 7

7. Rennes 42 30 11 9 10 44 36 8

8. Lyon 41 29 12 5 12 38 45 -7

9. Reims 40 29 11 7 11 36 39 -3

10. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

11. Toulouse 36 29 9 9 11 34 37 -3

12. Strasbourg 36 29 9 9 11 33 40 -7

13. Montpellier 33 29 8 10 11 36 41 -5

14. Nantes 31 30 9 4 17 28 48 -20

15. Le Havre 28 29 6 10 13 27 37 -10

16. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

17. Lorient 26 29 6 8 15 35 55 -20

18. Clermont-Ferrand FC 22 30 4 10 16 21 49 -28

