Lens vence e segue na luta pelas copas europeias no Francês; Olympique tropeça

AFP - 25/11/2023 - 20:14

Graças a uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre Clermont, o Lens vai terminar a 13ª rodada do Campeonato Francês na sexta posição, que dá vaga na Liga Conferência da próxima temporada, enquanto o Olympique de Marselha decepcionou mais uma vez e empatou em 1 a 1 com Strasbourg.

O Lens (19 pontos) está provisoriamente um ponto atrás de Lille e Reims, 4º e 5º respectivamente, que visitam Lyon e Rennes no domingo.

Além disso, o time do norte de França está cinco pontos atrás do Monaco, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões e na sexta-feira foi derrotado pelo líder Paris Saint-Germain por 5 a 2.

Desta forma, o Lens chega motivado para enfrentar o Arsenal na próxima quinta-feira, pela fase de grupos da atual edição da Champions.

Elye Wahi (11′), que mais tarde seria expulso, colocou o Lens na frente, antes de Adrien Thomasson (50′) e Wesley Said (82′) darem números finais à partida.

Também neste sábado, o Olympique de Marselha, que precisava vencer para não se distanciar da zona de classificação para as copas europeias, visitou o Strasbourg e não passou de um empate em 1 a 1.

O time da casa abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo com gol de Emanuel Emegha, mas o Olympique deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, com um bom chute de Jonathan Clauss (27′).

Com 14 pontos em 12 jogos, o time de Marselha, que não vence na Ligue 1 desde o dia 8 de outubro, é o nono colocado e pode cair ainda mais na tabela após os jogos de domingo.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

PSG – Monaco 5 – 2

– Sábado:

Clermont-Ferrand FC – Lens 0 – 3

Strasbourg – Olympique de Marselha 1 – 1

– Domingo:

(09h00) Nice – Toulouse

(11h00) Lorient – Metz





Nantes – Le Havre

Montpellier – Brest

(13h05) Rennes – Reims

(16h45) Lyon – Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 13 9 3 1 34 11 23

2. Nice 26 12 7 5 0 13 4 9

3. Monaco 24 13 7 3 3 27 19 8

4. Lille 20 12 5 5 2 15 11 4

5. Reims 20 12 6 2 4 17 15 2

6. Lens 19 13 5 4 4 16 13 3

7. Le Havre 15 12 3 6 3 12 13 -1





8. Brest 15 11 4 3 4 11 13 -2

9. Olympique de Marselha 14 12 3 5 4 13 14 -1

10. Nantes 14 12 4 2 6 17 23 -6

11. Metz 13 12 3 4 5 12 18 -6

12. Strasbourg 13 12 3 4 5 10 16 -6

13. Montpellier 12 11 3 4 4 15 14 1

14. Rennes 12 12 2 6 4 16 16 0

15. Toulouse 12 12 2 6 4 13 16 -3

16. Lorient 11 12 2 5 5 15 21 -6

17. Clermont-Ferrand FC 9 12 2 3 7 8 17 -9

18. Lyon 7 11 1 4 6 9 19 -10

