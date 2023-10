Lens goleia Nantes no Francês; Reims se aproxima do Top 3

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/10/2023 - 19:07 Para compartilhar:

O Lens goleou o Nantes por 4 a 0 neste sábado (28), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, enquanto o Reims conseguiu uma vitória sobre o Lorient por 1 a 0 que o deixa perto da zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Reims chega aos 17 pontos na tabela, um atrás do Paris Saint-Germain (3º), que visita o Brest (6º) no domingo.

Depois de ter dominado grande parte do jogo sem ter se mostrado perigoso, o Reims conseguiu a vitória graças ao gol do lateral inglês Wilson-Esbrand (84′), cedido por empréstimo pelo Manchester City.

Já para o Lens (9º) tudo foi mais fácil. Depois do empate com o PSV Eindhoven em 1 a 1 no meio de semana pela Champions, o time bateu o Nantes sem sustos graças aos gols de Franck Haise (27′ e 72′, ambos de pênalti), Facundo Medina (58′) e Neil El Aynaoui (89′).

Esta vitória afasta o Lens da zona de rebaixamento, da qual estava apenas um ponto acima antes do duelo com o Nantes (7º), que tinha vencido quatro de seus últimos cinco jogos.

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Clermont-Ferrand FC – Nice 0 – 1

– Sábado:

Reims – Lorient 1 – 0

Lens – Nantes 4 – 0

– Domingo:

(09h00) Brest – PSG

(11h00) Metz – Le Havre

Montpellier – Toulouse

Lille – Monaco

(13h05) Rennes – Strasbourg





(16h45) Olympique de Marselha – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Nice 22 10 6 4 0 11 4 7

2. Monaco 20 9 6 2 1 23 12 11

3. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13

4. Reims 17 10 5 2 3 16 12 4

5. Lille 15 9 4 3 2 12 10 2

6. Brest 15 9 4 3 2 9 8 1

7. Nantes 14 10 4 2 4 16 19 -3

8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0

9. Lens 12 10 3 3 4 12 13 -1

10. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3





11. Toulouse 11 9 2 5 2 11 10 1

12. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2

13. Lorient 10 10 2 4 4 15 20 -5

14. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6

15. Montpellier 8 8 2 3 3 12 11 1

16. Metz 8 9 2 2 5 8 16 -8

17. Clermont-Ferrand FC 5 9 1 2 6 7 14 -7

18. Lyon 3 9 0 3 6 7 18 -11

ali/bvo/iga/dr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias