Lens empata com Reims e fica a 2 pontos de PSG e Olympique no Francês

AFP 04/09/2022 - 15:07

O Lens, terceiro colocado no Campeonato Francês, empatou em 1 a 1 com o Reims neste domingo, pela 6ª rodada, e se distanciou do líderes Parins Saint-Germain e Olympique de Marselha, que venceram seus jogos no sábado.







Com o empate, o Lens fica com 14 pontos, enquanto o PSG lidera com 16 e melhor saldo de gols em relação ao Olympique, que tem a mesma pontuação.

Jogando em casa, o Reims saiu na frente aos 25 do segundo tempo com o inglês Folarin Balogun, que pertence ao Arsenal e está cedido por empréstimo.

O Lens evitou a derrota 11 minutos depois, graças ao gol do belga Loïs Openda.

O jogo ficou especialmente complicado para o Lens a partir dos 11 minutos da segunda etapa, após a expulsão do colombiano Deiver Machado, que tinha acabado de entrar em campo, por uma falta como último homem sobre o japonês Junya Ito.

Entre os times que se deram bem na rodada deste domingo estão o Lille (5º) e o Lorient (6º), ambos agora com 10 pontos e mais próximos do G3, zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Lille, campeão francês em 2021, venceu por 3 a 1 fora de casa o Montpellier, enquanto o Lorient derrotou lanterna Ajaccio por 1 a 0.

Por sua vez, o Rennes ficou no empate em 1 a 1 com o Troyes, que resistiu bravamente à pressão na partida jogando com um a menos desde os 26 do primeiro tempo, quando teve expulso o zagueiro Yoann Salmier.

Também terminou 1 a 1 o duelo entre Brest e Strasbourg, e o Clermont-Ferrand venceu por 2 a 0 o Toulouse.

A 6ª rodada da Ligue 1 termina neste domingo com o confronto entre Nice e Monaco.

Os principais candidatos ao título entraram em campo no sábado.

O PSG derrotou o Nantes por 3 a 0, em uma vitória comandada por Lionel MEssi e Kylian Mbappé, com duas assistências do argentino para dois gols do atacante francês.

Por sua vez, o Olympique fez 2 a 0 no Auxerre, com gols do brasileiro Gerson e do chileno Alexis Sánchez.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês:

– Sábado:

Auxerre – Olympique de Marselha 0 – 2

Lyon – Angers 5 – 0

Nantes – PSG 0 – 3

– Domingo:

Montpellier – Lille 1 – 3

Brest – Strasbourg 1 – 1

Reims – Lens 1 – 1

Ajaccio – Lorient 0 – 1

Clermont-Ferrand – Toulouse 2 – 0

Troyes – Rennes 1 – 1

(15h45) Nice – Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 16 6 5 1 0 24 4 20

2. Olympique de Marselha 16 6 5 1 0 13 3 10

3. Lens 14 6 4 2 0 15 7 8

4. Lyon 13 5 4 1 0 14 4 10

5. Lille 10 6 3 1 2 13 13 0

6. Lorient 10 5 3 1 1 8 8 0

7. Montpellier 9 6 3 0 3 16 12 4

8. Clermont-Ferrand 9 6 3 0 3 8 10 -2

9. Rennes 8 6 2 2 2 8 7 1

10. Troyes 7 6 2 1 3 11 14 -3

11. Auxerre 7 6 2 1 3 7 11 -4

12. Nantes 6 6 1 3 2 6 8 -2

13. Reims 6 6 1 3 2 10 13 -3

14. Nice 5 5 1 2 2 4 7 -3

15. Toulouse 5 6 1 2 3 7 11 -4

16. Monaco 5 5 1 2 2 7 11 -4

17. Brest 5 6 1 2 3 8 16 -8

18. Strasbourg 4 6 0 4 2 5 7 -2

19. Angers 2 6 0 2 4 6 17 -11

20. Ajaccio 1 6 0 1 5 3 10 -7

