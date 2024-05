Lenovo expande laços com Oriente Médio com acordo com fundo saudita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 12:43 Para compartilhar:

O Lenovo Group está reforçando seus laços no Oriente Médio e na África, levantando US$ 2 bilhões de uma unidade do fundo soberano da Arábia Saudita e fechando um acordo para construir um centro de fabricação para atender a região.

A fabricante de computadores disse, nesta quarta-feira, que a Alat (uma unidade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) subscreverá uma emissão de títulos conversíveis de três anos e cupom zero, com os recursos destinados a pagar a dívida existente e atender às necessidades de capital de giro.

Os títulos podem ser trocados por ações da Lenovo a um preço de conversão inicial de 10,42 dólares de Hong Kong (US$ 1,33) cada, um desconto de 13,5% em relação ao preço de fechamento das ações na segunda-feira, um dia antes da assinatura do acordo. Se convertidos em sua totalidade, os títulos representariam cerca de 12,1% das atuais ações da Lenovo em circulação.

A Lenovo também firmou uma colaboração com a Alat que, segundo ela, ajudará a expandir seus negócios no Oriente Médio e na África.

Como parte do acordo, a Lenovo estabelecerá uma sede regional e uma fábrica de PCs e servidores na Arábia Saudita para atender aos clientes da região, somando-se aos mais de 30 locais de fabricação da empresa em todo o mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.