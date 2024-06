Lenny Kravitz é criticado após revelar que está há 9 anos sem sexo: ‘Esquisito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 9:22 Para compartilhar:

O cantor Lenny Kravitz, 60, foi criticado após revelar estar há nove anos sem ter relações sexuais. Em publicação nas redes sociais, o rapper Ice-T deu a entender que a situação seria ‘esquisita’.

Em entrevista ao jornal The Guardian, o Kravitz contou que está há nove anos celibatário, ou seja, sem manter relações sexuais com nenhuma pessoa. Segundo o artista, a decisão de não fazer sexo está ligada ao fato de não ter tido nenhum relacionamento sério durante o período. Ele revelou que está a espera de voltar às práticas sexuais com alguém com quem tenha uma relação especial.

Lenny Kravitz relacionou o processo de celibato à crença espiritual. “Eu me acostumei muito com os meus hábitos, com a minha maneira de viver”, enfatizou.

A declaração do cantor movimentou as redes sociais e provou indignação de outro famoso, como o caso do rapper Ice-T. O veterano foi ao perfil do X/Twitter criticar a condição de Lenny.

“9 anos sem sexo? Que besteira. Esquisito”, escreveu rapper Ice-T no X/Twitter, que apagou a publicação na sequência.