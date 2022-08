Lendl vê política se envolvendo na briga pelo GOAT em Slams

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 20:27 Compartilhe

Ivan Lendl, tcheco naturalizado norte-americano e ex-número 1 do mundo, concedeu uma entrevista ao canal de TV croata Nova TV em que afirmou que política está interferindo na disputa de quem é o GOAT (melhor de todos os tempos) no tênis.

“A única coisa que lamento um pouco é que a disputa seja de alguma forma afetada pela política no momento por causa da questão da vacinação. Só espero que em 20 anos não vejamos isso por esse prisma, que não tenhamos certeza de quem é o maior por causa da política”, disse Lendl.

O equilíbrio entre o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer em número de títulos do Grand Slam – cada um possui respectivamente 22, 21 e 20 títulos -, re-ascendeu a discussão sobre o melhor tenista de todos os tempos.

A decisão do sérvio em não se vacinar contra a COVID-19 causou sua deportação da Austrália, onde é disputado o Australian Open, em janeiro deste ano e pode o tirar do US Open, dadas restrições de entrada nos Estados Unidos. Por não se vacinar, Djokovic pode perder dois Slams este ano.

Lendl não consegue decretar quem é o GOAT: “Essa história ainda não acabou. Só estará terminado quando os três se despedirem. No momento, Roger parece estar fora disso, porque não joga há muito tempo e é o mais velho. É fascinante assistir e acompanhar, não apenas para as pessoas do mundo do tênis, mas para todos espectadores e fãs”, afirmou.

“Se Novak vencer o maior número de Grand Slam, apesar disso tudo, acho que teremos uma resposta. Se Rafa ganhar mais um título, acho que sempre terá a questão da vacinação e o fato de Novak não poder jogar. E não acho isso justo”, opinou.

Lendl não escolheu seu favorito entre os três, mas acredita que um deles deve ‘despontar’ à frente dos demais: “Na verdade, eu gostaria de ver alguém com dois, três, ou até quatro títulos de vantagem no topo. Não importa quem seja, não tenho um favorito”, detalhou ele que em sua carreira profissional conquistou oito títulos do Grand Slam.

