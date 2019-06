Lenda nacional

O cantor e ator Tony Tornado é o convidado desta quarta, 12, do programa Sem Censura, que vai ao ar às 17h, na TV Brasil. Aos 89 anos e com mais de 50 de profissão, Tony conversa com Vera Barroso e Bruno Barros sobre o show que fará no Rio, em 19 de junho, mas lembra também de fatos de sua trajetória, como quando venceu o 5º Festival Internacional da Canção, em 1970, com a música BR-3.

