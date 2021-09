Lenda dos Lakers, Wilt Chamberlain é acusado pela atriz de ‘Elvira’ de abuso sexual

Famosa por interpretar a personagem Elvira no clássico ‘Rainha das Trevas”, Cassandra Peterson decidiu tornar público um assédio sexual sofrido há 50 anos. Além do caso repercutir naturalmente, o que chamou ainda mais atenção é o autor do assédio.

A revelação foi contada pela atriz norte-americana no livro “Atencionamente, Elvira: Memórias da Senhora das Trevas”. Na obra, Cassandra relata que foi abusada pela lenda do basquete norte-americano Wilt Chamberlain. O caso, segundo ela, teria acontecido no início dos anos 1970.

Contada de forma detalhada no livro, a atriz relembra que estava em uma festa na casa do então jogador de basquete, quando ele a chamou para “dar uma olhada em seu armário feito sob medida”. Na sequência, o que era para ser um simples convite se tornou uma chocante memória para atriz. Peterson diz que foi forçada por Chamberlain a praticar o sexo oral.

– Por que não tentei gritar, revidar ou fugir? Quando um homem de 2,10 metros e 150 quilos está com a mão em volta do seu pescoço, não há realmente muito que você possa fazer”, contou ela.

Antes da publicação do livro, Cassandra afirmou que apenas o ex-marido, Mark Pierson, sabia do episódio.

“Eu deveria ter denunciado ele à polícia? Você está brincando? Que chance você acha que uma ex-showgirl e atriz desempregada teria contra uma superestrela do esporte?, questiona a atriz.

Ao tornar pública o possível abuso, Cassandra, de 70 anos, pode se livrar de um peso que carrega há muito tempo. Enquanto isso, a versão de Chamberlain não poderá ser considerada já que a lenda dos Los Angeles Lakers morreu aos 62 anos em 1999.

Veja também