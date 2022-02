Lenda do United, Rooney revela problemas com álcool durante carreira: ‘Me trancava e bebia’

Astro do Manchester United e da seleção inglesa, Wayne Rooney enfrentou grandes problemas fora dos gramados. Aos 16 anos, o ex-jogador estreou no futebol e se tornou a grande esperança da Inglaterra. A pressão, contudo, não ajudou o técnico do Derby County.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, Rooney afirmou que nunca esteve preparado para a pressão e cobrança que vieram com sua ascensão. Segundo o inglês, ele não sabia lidar com o futuro e frequentemente recorria à bebida alcoólica para lidar com seus problemas.

“Eu fui disso (vida difícil na infância) a lidar com a fama de virar jogador da Premier League aos 16 anos, e depois um jogador internacional. Certamente era algo para o qual eu não estava preparado”, relatou Wayne. “Eu nunca havia pensado sobre a outra parte do que envolve ser um jogador de futebol. Eu não estava preparado para essa parte da vida”, continuou.

“Levei muito tempo para me acostumar com isso e arrumar uma maneira de lidar com essas coisas. É como ser jogado em um lugar no qual você se sente desconfortável o tempo todo. Isso foi muito duro para mim”, acrescentou.

Na continuação da entrevista, que será usada como divulgação para o documentário sobre sua vida e carreira, Rooney revelou que acabou abusando várias vezes da bebida alcoólica. “Houve várias ocasiões em que eu tirava dois dias de folga do futebol, me trancava e só bebia. Bebia para tentar apagar isso da minha mente”, relembrou. “As pessoas sabem que eu gostava de beber de vez em quando, mas o problema era muito maior. O maior problema estava dentro da minha cabeça”, disse.

“Era o conjunto de várias coisas… A pressão de defender meu país, de jogar no United… Das coisas que saíam nos jornais sobre minha vida pessoal… Lidar com essas coisas é uma pressão muito grande”, concluiu o ex-jogador.

