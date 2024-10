Lenda do tênis, Rafael Nadal anuncia aposentadoria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 7:46 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 10, o tenista espanhol Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do esporte, anunciou que se aposentará ainda este ano. Aos 38 anos, Nadal confirmou que sua despedida será na Copa Davis, quando defenderá a Espanha entre 19 e 24 de novembro.

Convivendo com problemas físicos e diversas lesões ao longo dos últimos anos, Nadal tomou a decisão que parecia “inevitável”. Em vídeo, divulgado em suas redes sociais, Nadal enfatizou a dificuldade que vem enfrentando e explicou o motivo de sua despedida do esporte: “Eu me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão”. Confira o anúncio:

Profissional desde 2001, quando tinha apenas 15 anos, Nadal completou, em 2024, 23 anos dedicados ao esporte. Segundo maior campeão de Grand Slam, Nadal é o maior vencedor de títulos em Roland Garros, no saibro, com 14 títulos conquistados. Ao todo foram 92 títulos profissionais, sendo 22 Grand Slam, com um retrospecto de 1080 vitórias e 227 derrotas (82,6% de aproveitamento).

Principais títulos de Rafael Nadal

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

4 (2010, 2013, 2017, 2019) Wimbledon : 2 (2008, 2010)

: 2 (2008, 2010) Australian Open : 2 (2009, 2022)

: 2 (2009, 2022) Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011, 2019)

4 (2004, 2009, 2011, 2019) Olimpíadas: 1 (2008)