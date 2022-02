Lenda do snowboard, Shaun White se despede do esporte com o 4º lugar na Olimpíada de Inverno de Pequim Medalha de ouro ficou com o japonês Ayumo Hirano, de apenas 15 anos, que fez um salto inédito em Jogos. O australiano Scotty James e o suíço Jan Scherrer completaram o pódio

Lenda do snowboard, o norte-americano Shaun White deu adeus aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim com o quarto lugar, nesta sexta-feira. Com isso, ele encerrou sua brilhante carreira e se emocionou no fim da prova.

A medalha de ouro ficou com o japonês Ayumo Hirano, de apenas 15 anos, que fez um triple cork (salto inédito em Jogos de Inverno) e teve uma volta de 96 pontos. O australiano Scotty James e o suíço Jan Scherrer completaram o pódio.

Shaun White terminou com 85 pontos, só 2.25 atrás do terceiro colocado. O norte-americano se despede com três medalhas de ouro em cinco Olimpíadas de Inverno disputadas, 13 títulos do X Games de inverno, além de ser o único atleta a receber uma nota 100 no snowboard no torneio.

