Lenda do beisebol, Pete Rose é encontrado morto nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 7:42 Para compartilhar:

Pete Rose, lenda do beisebol, foi encontrado morto em sua casa, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 30, segundo o site “TMZ”.

Um dos maiores jogadores da história da Major League Baseball (MLB), a liga oficial do beisebol, o ex-atleta tinha 83 anos de idade.

Pete Rose ainda é o dono do título de maior número de rebatidas da história da MLB: 4.256 rebatidas ao longo da carreira, um recorde absoluto da MLB.

Após deixar a profissão, ele se envolveu em polêmicas, como quando se tornou um dos primeiros atletas a ser punido pelo envolvimento em apostas esportivas, o que fez com que ele fosse banido do beisebol em 1989. Ele negou as acusações durante décadas, mas acabou confessando o crime em 2004.

Rose foi preso por cinco meses por evasão de divisas e foi multado em US$ 50 mil, além de ser obrigado pela justiça a pagar os valores que devia em impostos.

Em nota publicada nas redes sociais, o MLB lamentou o falecimento de Pete Rose.

“A Major League Baseball estende suas mais profundas condolências à família de Pete Rose, seus amigos em todo o jogo e os fãs de sua cidade natal, Cincinnati, Filadélfia, Montreal e àqueles que admiravam sua grandeza, coragem e determinação como jogador em campo. Que ele descanse em paz”, postou a MLB ao lamentar a morte do atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MLB ⚾ (@mlb)