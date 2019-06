Lena Dunham, de ‘Girls’, vai dirigir e produzir nova série da HBO

Lena Dunham, de 33 anos, está com um novo projeto a caminho. A criadora e atriz de “Girls” vai dirigir e produzir a série “Industry”, nova produção da HBO. Em uma publicação no Instagram, ela disse que estava “muito animada” em anunciar a novidade.

“É tudo sobre o mundo cruel das finanças internacionais. Imagine O Lobo de Wall Street encontrando Melrose Place!”, disse ela ao citar o filme estrelado por Leonardo DiCaprio e a série televisiva norte-americana.

As filmagens, segundo Lena, vão ocorrer no País de Gales, no Reino Unido. De acordo com o site Deadline, Lena vai dirigir o primeiro episódio.

A série vai contar a história de um grupo de jovens que competem por um conjunto limitado de posições permanentes em um banco de Londres. Porém, as fronteiras entre amizade, amor e inimigo logo se confundem quando as pessoas mergulham em uma empresa cuja cultura é definida tanto por sexo, drogas e ego como por acordos e dividendos.