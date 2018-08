Lembranças da ditadura no Uruguai

O planeta responde

Temperaturas altas e eventos climáticos extremos confirmam as previsões dos cientistas sobre o aquecimento global

Altas recordes de temperatura são registradas em todo o mundo e eventos climáticos extremos confirmam as previsões dos cientistas sobre as consequências do aquecimento global. Arcar com os custos para mitigar os efeitos dessas mudanças sobre as populações é apenas parte do problema