Lembra do ClubHouse? App que popularizou as salas de áudio social está se reinventando

O Clubhouse está de volta, mas com uma abordagem diferente. O aplicativo que se tornou famoso pelas salas de áudio social agora está se transformando em algo mais parecido com um aplicativo de mensagens. Essa mudança inclui a introdução de novas conversas em grupo apenas por voz, chamadas de “chats“, como detalhado em um post no blog da empresa.

Imagine um chat como uma espécie de história em grupo do Instagram, onde você contribui com sua voz. Para começar um chat, você grava uma mensagem de voz e a envia para seus amigos. Eles podem então entrar e adicionar suas próprias gravações de voz, criando assim uma espécie de colagem ou conversa por voz.

O aplicativo foi completamente redesenhado em torno desses novos chats. Ao abrir o aplicativo recém-atualizado, você é incentivado a iniciar um novo chat e compartilhá-lo. Os chats também são a primeira coisa que você vê na nova guia inicial do aplicativo, e se você tiver amigos que usam o Clubhouse, parece que os chats deles também aparecerão na guia inicial.

O Clubhouse perdeu grande parte de sua popularidade desde os primeiros dias da pandemia, especialmente depois que a rede social anteriormente conhecida como Twitter lançou suas próprias salas de áudio social, chamadas Spaces. Embora as salas de áudio ao vivo que fizeram do Clubhouse um sucesso ainda estejam disponíveis, elas parecem ter sido um pouco deixadas de lado. Para acessá-las, na tela inicial, você precisa tocar no ícone do microfone e deslizar para a opção “Toque para Transmitir ao Vivo”. No entanto, o Clubhouse afirma que as salas ao vivo continuarão a ser uma parte central de sua plataforma.

A versão revisada do aplicativo já está disponível para iOS e Android. Para obter mais detalhes sobre todas as mudanças no aplicativo, incluindo alguns recursos que foram removidos, você pode conferir a postagem no site do Clubhouse.

