Lembra dele? Jacaré, ex ‘É o Tchan’, aparece vestido de policial no Canadá

O dançarino Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, ganhou destaque no Brasil por ter feito parte do grupo de axé ‘É o Tchan’. Atualmente, ele mora desde 2016 com a família no Canadá, em busca de um futuro melhor.

Nas redes sociais, Gabriela Mesquita, mulher de Jacaré, compartilhou uma foto em que o ex-dançarino aparece uniformizado como policial. no país. Na legenda do post, excreveu: “Um cara que estou pegando”.

Após a repercussão em cima do post, a mulher de Jacaré concedeu entrevista ao jornal Extra e disse que o visual do marido faz parte de um personagem interpretado por ele em um filme.

“Ele ainda trabalha como ator e essa foi uma cena que ele fez. Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira”, afirmou Gabriela. Confira o post abaixo: