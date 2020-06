Lembra dele? ex-ator mirim de ‘Fina Estampa’ muda de visual e carreira

O ex-ator David Lucas, que interpretou o personagem René Junior, em ‘Fina Estampa’ (2011), está bastante diferente nos dias de hoje, de acordo com informações do portal ‘Notícias da TV’.

Segundo a reportagem, atualmente Davi Paz, como é chamado, está com cabelos compridos e barba, além de trocar as atuações na TV pela formação em psicologia produzindo conteúdo online sobre a mente humana.

“Trabalhei como ator dos meus sete aos 21 anos. Queria ter contato com outras formas de construção, com outras áreas, outras pessoas, outras perspectivas. Sou artista, fazer arte faz parte da minha essência. Hoje, ela se apresenta de outra forma. Não trabalho mais como ator, mas, a título de exemplo, tenho lançado algumas músicas que componho, além de dividir textos, pensamentos, com a galera que acompanha meu trabalho”, contou ele ao ‘Notícias da TV’.