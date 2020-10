Lembra dele? Ex-ator mirim aparece com tanquinho aos 16 anos

Xande Valois começou a sua carreira como ator aos 8 anos de idade em Malhação. Hoje, com 16, ele vem surpreendendo os seguidores nas redes sociais com o seu estilo de vida saudável.

Em ‘Êta Mundo Bom!’, que reprisou no começo do ano na Rede Globo, Xande interpretou Claudinho, o menino cadeirante. O ator também esteve presente nas primeiras fases de ‘A Força do Querer’ e ‘Éramos seis’.

O menino já acumula mais de 320 mil seguidores em suas rede sociais e não poupa os fãs de fotos sem camisa, exibindo seu tanquinho.

