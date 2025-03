Lembra dela? Isis de Oliveira opera câncer e revela affair de ex com sobrinha

Atualmente com 74 anos de idade, Isis de Oliveira passou por uma nova cirurgia bem-sucedida no rosto para tratar um câncer de pele, neste sábado, 8, e atualizou os seguidores acerca de seu estado de saúde por meio de um vídeo publicado no Instagram, assim que saiu da mesa de cirurgia.

Paralelamente ao tratamento, a atriz e ex-modelo, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, revelou que seu ex-marido, Hazem Roshdi, viveu um affair com a sua sobrinha, e não escondeu a mágoa que sente da irmã, Luma de Oliveira.

“A Luma morou no apartamento que comprei para os meus pais em Niterói. Eu ficava no Rio na casa de amigos queridos. Ela viveu na minha casa até o dia do casamento dela. Agora me pergunte se ela me dá uma ligação, se ela quer saber de mim? Não! Ela prefere cuidar de uma onça”, afirmou a atriz, ao jornal Extra, referindo-se ao fato de que Luma é madrinha de uma onça-pintada em uma ONG em Goiás.

Sobre a acusação envolvendo seu ex-marido e a sobrinha, Isis disparou: “Que m**da de família é essa que, quando você pôde, teve tudo seu. E, quando você precisa deles, não tem nada? Minha sobrinha teve um caso com meu ex-marido [Hazem Roshdi]. Não sei quem é pior, se ele ou ela. Uma pessoa que faz isso com a tia vai para o inferno. Nunca contei sobre isso, tenho vergonha”.

Agora, Isis contou que vive sozinha e criou uma rotina dessa forma: “Meu medo agora de sair da minha casa [um apart-hotel] é perder esse pessoal que tenho aqui [os funcionários]. Eles estão sabendo da minha condição. Coloquei o Theo [Suckow, médico e amigo] como contato de emergência do meu celular. O celular também toma conta de mim. Ele me avisa que está na hora de dormir, diz quando não andei tanto… Não preciso de alguém, o celular me alerta o tempo inteiro”.