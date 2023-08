Lembra dela? Atriz de filme ‘American Pie’ se tornou ativista vegana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 12:46 Compartilhe

Shannon Elizabeth, de 49 anos, era considerada como musa de filmes de comédia americana nos anos 90 e 2000. Uma produção que marcou muito a vida de Shannon foi ‘American Pie: A Primeira Vez é Inesquecível‘ (1999). Nesta obra, a artista tinha 26 anos e deu vida a personagem Nadia.

Nos anos seguintes, ela também participou de várias outras produções de comédia, como ‘American Pie 2: A Segunda Vez É Ainda Melhor‘, ‘Todo Mundo em Pânico‘ e ‘O Império (do Besteirol) Contra-Ataca‘.

Nos dias de hoje, Shannon está voltada para a preservação da flora e da fauna no continente africano. O trabalho é feito através de sua fundação, intitulada Shannon Elizabeth Foundation.

Além disso, Elizabeth é vegana e divulga com frequência fotos com animais em seu Instagram, onde ela soma mais de 465 mil seguidores.

Vale ressaltar que Shannon não abandonou a carreira de atriz. Ela concilia a administração da fundação com alguns trabalhos em filmes. Em 2019, por exemplo, a artista fez o filme ‘Playing with Beethoven’. A atriz também já gravou um outro longa-metragem, que está em pós-produção, chamado ‘Death on the Border’.

