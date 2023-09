Leitos para turistas superam moradores no centro de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 11:01 Compartilhe

VENEZA, 11 SET (ANSA) – O número de leitos para turistas no centro histórico de Veneza superou o número de residentes na região em setembro.

O contador de vagas em hotéis entrou em vigor em abril passado, com o objetivo de monitorar o turismo de massa e o esvaziamento populacional do centro histórico veneziano, fenômenos que estão interligados.

Segundo as associações Ocio e Venessia.com, o número de leitos para turistas na região em setembro foi de 49.693, enquanto a população na zona totalizou 49.304 habitantes.

Desde abril, o número de postos em hospedagens aumentou em 1.097 unidades, enquanto a população teve uma redução de 61 pessoas.

O “turistômetro” é exibido na livraria Usata by Marco Polo, na praça Santa Margherita, no coração da cidade, enquanto o contador de moradores está disponível em uma farmácia na mesma região.

O centro histórico de Veneza chegou a ter mais de 170 mil habitantes no início da década de 1950, mas o número vem caindo ano a ano.

Uma das causas desse esvaziamento populacional é a explosão do turismo de massa, que faz com que imóveis sejam colocados para aluguéis de temporada em plataformas como o Airbnb, provocando o aumento no custo de moradia no centro histórico.

Com isso, habitantes da região mais turística de Veneza se mudam para a terra firme, que oferece preços mais acessíveis.

