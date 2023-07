Leites vegetais não são nutricionalmente iguais ao leite de vaca, aponta estudo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 26/07/2023 - 4:45 Compartilhe

O consumo de leite de vaca vem diminuindo drasticamente nos últimos anos, à medida que as pessoas se voltam cada vez mais para produtos feitos de soja, aveia, amêndoa ou outras fontes na longa lista de alternativas.

Mas como os consumidores evitam o leite de vaca por questões de saúde, sustentabilidade ecológica e outras razões, os especialistas alertam que as opções à base de plantas nem sempre são nutricionalmente iguais ao que vem da fazenda leiteira.

Essa é a conclusão de um novo estudo inédito apresentado na segunda-feira em Boston no Nutrition 2023, o encontro anual da American Society for Nutrition.

Pesquisadores da Universidade de Minnesota criaram um banco de dados de quase 20.000 rótulos nutricionais, incluindo os de 233 produtos lácteos à base de plantas de 23 fabricantes.

O estudo descobriu que apenas 28 das bebidas continham tanto ou mais proteínas, vitamina D e cálcio quanto o leite de vaca.

Cerca de metade foram enriquecidos com vitamina D, dois terços foram enriquecidos com cálcio e quase 20% tinham níveis de proteína semelhantes aos laticínios.

A principal autora do estudo e nutricionista registrada Abigail Johnson, Ph.D., observou que as pessoas não precisam se “seriamente preocupadas com isso, pois é fácil obter esses nutrientes de outras fontes, e o leite de vaca certamente não é perfeito e infalível”.

“Mas se um consumidor pensa que os leites à base de plantas são uma substituição individual dos laticínios, muitos deles não são”, alertou ela.

O estudo concluiu que apenas 38 das 223 alternativas ao leite tinham 8 gramas de proteína ou mais – a quantidade normalmente encontrada em um copo de 8 onças de leite.

Os leites à base de plantas normalmente contêm apenas cerca de 2 gramas de proteína, embora os leites à base de soja e ervilha e algumas misturas de leite tenham entre 6 e 10 gramas.

Ao olhar para o cálcio e a vitamina D, o estudo concluiu que 170 das 233 opções de leite alternativo foram fortificadas com quase as mesmas quantidades encontradas em um copo de leite lácteo.

Os pesquisadores descobriram que 76% dos produtos à base de aveia, 69% das alternativas à base de soja e 66% das opções à base de amêndoa foram enriquecidos com cálcio e vitamina D.

O estudo também analisou gordura saturada, açúcar e fibra.

A maioria dos produtos lácteos vegetais apresentou níveis de gordura saturada semelhantes aos de 1% e leites desnatados, mas não foram recomendados como fontes suficientes de fibras.

E cerca de um terço dos leites à base de plantas têm níveis de açúcar semelhantes aos do morango ou do leite com chocolate .

“O principal argumento é que, se você os consome por causa de um nutriente específico, precisa ler o rótulo porque os produtos são muito diferentes uns dos outros”, disse Johnson.





