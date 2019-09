Leite: preço ao produtor sobe 1,9% em setembro ante agosto

São Paulo, 27 – O preço do leite ao produtor em setembro subiu 1,94% ante agosto e 9,5% em relação a setembro de 2018, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O valor, referente à captação do produto em agosto, foi de R$ 1,3728 o litro. “Este movimento atípico de mercado esteve atrelado à oferta limitada de leite no campo, já que a captação de agosto não se elevou conforme o esperado por agentes do setor, e à consequente maior disputa entre empresas por matéria-prima”, disse o centro de estudos em nota.

Conforme o Cepea, no Sudeste e Centro-Oeste, o período seco prejudica a disponibilidade de pastagens, o que limita a produção. No Sul, as condições favoráveis de produção elevaram a captação de agosto em 10,9%, caso do Rio Grande do Sul, em 11% em Santa Catarina e em 7,5% no Paraná. “Apesar do aumento da captação, o volume de leite não tem sido suficiente para abastecer o mercado doméstico e, consequentemente, laticínios concorrem pela matéria-prima, visando reduzir a ociosidade.”

A menor oferta sustentou as cotações dos derivados do leite. “No mercado atacadista de São Paulo, o preço médio do leite longa vida em agosto, de R$ 2,53/litro, ficou 7,3% acima do verificado em julho/19. Entretanto, o cenário para setembro mudou e a média mensal deste mês (até o dia 26) caiu 2%, para R$ 2,48/litro”, disse. Segundo colaboradores do Cepea, indústrias reduziram o volume de produção e, agora, operam com níveis de estoques de médio a baixo, no intuito de evitar custos extras, uma vez que os atacadistas pressionam por cotações mais baixas.