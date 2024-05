Leite pede desculpas após sugerir que doações impactam comércio: ‘Não quis desprezar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 12:44 Para compartilhar:

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se desculpou nesta quarta-feira, 15, por ter sugerido que o excesso de doações para ajudar as vítimas das enchentes no estado poderia prejudicar o comércio local. Segundo o Leite, sua fala causou “confusão no entendimento de algumas pessoas”.

“Antes de mais nada, meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade a favor do povo gaúcho. Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes”, explicou o governador.

“As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, completou.

Ontem, 14, Leite disse em entrevista à “Band News” que com o grande volume de doações o “reerguimento do comércio fica impactado”. Após a fala, o governador foi duramente criticado nas redes sociais.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) rechaçou a declaração: “Nosso povo afetado faz apelo publicamente para que, quem puder, ajude com doações, seja em dinheiro, alimentos e itens necessários. É um absurdo o governador sugerir que doações estão impactando no comércio local. O momento exige socorro a quem perdeu tudo!”.

O estado do Rio Grande do Sul já registrou 149 mortes em consequência das chuvas, conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil. Até o momento, 446 municípios foram afetados pelas inundações.