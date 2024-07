Leite/Embrapa: derivados têm preços mais altos em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 15:19 Para compartilhar:

São Paulo, 08/07 – As sinalizações dos Conseleites para o pagamento do leite entregue em junho apontaram aumento de preços em todos os Estados, em linha com o movimento de valorização média dos derivados lácteos e preço no mercado spot, destacou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em nota. A maior elevação no indicador foi no Paraná, com alta de 7,1% no preço de referência projetado para o leite entregue em junho a ser pago em julho.

Quanto aos derivados, destacou o relatório do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, maio foi marcado por forte elevação nas cotações devido às enchentes no Rio Grande do Sul, menor importação, entressafra e demanda firme, segurando os preços.

“Já em junho a situação se inverteu, com demanda um pouco mais fraca e importações voltando a subir. No mercado consumidor, os repasses seguem ocorrendo, com varejistas buscando melhores margens.” O leite UHT subiu 3,7% ante junho de 2023 e a mussarela, 6,3%.