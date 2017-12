Leite: Conseleite do RS reduz em 3,8% preço ao produtor em dezembro

São Paulo, 19 – O Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul (Conseleite) do Rio Grande do Sul fixou em R$ 0,8369 o litro o preço do leite pago ao produtor em dezembro. O valor é 3,83% menor que o de novembro, de R$ 0,8702. O Conseleite vai orientar produtores a reduzir em 10% a produção no Estado. “A decisão deve-se ao fato da falta de reação do mercado nacional, que opera a preços muito abaixo do razoável, inviabilizando a atividade de produtores e indústrias”, justificou em nota. “É consenso que a situação está péssima para o setor, tanto para a indústria quanto para o produtor”, pontuou o presidente do Conseleite, Alexandre Guerra.

Segundo o professor da UPF Marco Antonio Montoya, a queda do valor de referência foi puxada pelo leite UHT (-6,51%) e em pó (-2,31%), os dois itens mais importante na composição do mix das indústrias gaúchas.