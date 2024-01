Leite/Cepea: preço ao produtor subiu 1,3% em novembro, após seis meses de queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/01/2024 - 18:37 Para compartilhar:

São Paulo, 03/01- Depois de cair por seis meses consecutivos, o preço do leite recebido por produtores subiu 1,3% em novembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Considerando-se a “Média Brasil” líquida, o valor passou a R$ 1,9981/litro. “No acumulado de 2023, a desvalorização ainda é de 23,8%, em termos reais; e, em relação a novembro/22, a baixa é de 24,5% (valores deflacionados pelo IPCA de novembro/23)”, destacou o Cepea.

Ainda conforme o centro de estudos, até outubro a desvalorização do leite esteve atrelada ao excesso de oferta, em decorrência do aumento da produção doméstica e das importações crescentes, mas desde setembro a captação dos laticínios tem se desacelerado. “O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea caiu 0,7% de outubro para novembro, pressionado por recuos mais intensos no Sul do País. A limitação da produção de leite, por sua vez, se deve à combinação de clima adverso à atividade (seca e calor no Sudeste e Centro-Oeste e excesso de chuvas no Sul) com margens espremidas dos pecuaristas.”

O Cepea informou pesquisa que mostra que o Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira na “Média Brasil” registrou alta de 0,6% em novembro, influenciado pelas valorizações dos concentrados, adubos, corretivos e alguns medicamentos. “Ainda que, no acumulado do ano, o COE apresente retração, a diminuição do preço do leite supera a desvalorização dos insumos no mesmo período e, com isso, estima-se que a margem bruta dos pecuaristas tenha recuado expressivos 69% em 2023. Nesse contexto, os investimentos na atividade tendem a diminuir, o que contribui para enxugar a oferta”, afirmou.

