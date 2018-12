Leipzig vence Werder Bremen e entra na briga pelo segundo lugar

Com a vitória deste sábado por 3 a 2 sobre o Werder Bremen (10º), pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, o Leipzig defendeu seu 4º lugar, que vale um vaga na Champions, e se aproximou de Bayern de Munique (3º) e Monchengladbach (2º) na briga pela vice-liderança.

Lukas Klostermann, Timo Werner e o português Bruma anotaram os gols do Leipzig. O Werder chegou a empatar a partida em 2 a 2 com gols de Max Kruse e do inglês Josh Sargent.

O Leipzig soma 31 pontos, dois a menos que o Borussia Monchengladbach e o Bayern de Munique, embora o gigante bávaro ainda entre em campo neste sábado para enfrentar o Eintracht Frankfurt (5º) e poderá assumir o segundo lugar em caso de vitória.

Na sexta-feira, o Borussia Dortmund, líder isolado da Bundesliga, ampliou a vantagem no topo da tabela para 9 pontos ao vencer por 2 a 1 o Gladbach, seu principal perseguidor, na partida que inaugurou a 17ª rodada.

Em outros jogos deste sábado, o Fortuna Dusseldorf (14º), equipe que acabou com a invencibilidade do Dortmund há alguns dias, somou a terceira vitória consecutiva ao vencer o Hannover (17º) por 1 a 0 e já respira mais aliviado na competição.

Quem também se afastou da zona de rebaixamento foi o Schalke (13º), depois de derrotar por 3 a 1 o Stuttgart (16º).

Com o fim do primeiro turno, a Bundesliga voltará a ser disputada em 19 de janeiro, após uma parada invernal.

– Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach 2 – 1

– Sábado:

Hannover – Fortuna Dusseldorf 0 – 1

Nuremberg – Freiburg 0 – 1

Bayer Leverkusen – Hertha Berlim 3 – 1

RB Leipzig – Werder Bremen 3 – 2

Stuttgart – Schalke 04 1 – 3

(15h30) Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique

– Domingo:

(12h30) Augsburg – Wolfsburg

(15h00) Hoffenheim – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 42 17 13 3 1 44 18 26

2. B. Moenchengladbach 33 17 10 3 4 36 18 18

3. Bayern de Munique 33 16 10 3 3 33 18 15

4. RB Leipzig 31 17 9 4 4 31 17 14

5. Eintracht Frankfurt 27 16 8 3 5 34 20 14

6. Wolfsburg 25 16 7 4 5 24 20 4

7. Hoffenheim 24 16 6 6 4 31 22 9

8. Hertha Berlim 24 17 6 6 5 26 27 -1

9. Bayer Leverkusen 24 17 7 3 7 26 29 -3

10. Werder Bremen 22 17 6 4 7 28 29 -1

11. Freiburg 21 17 5 6 6 21 25 -4

12. Mainz 20 16 5 5 6 16 21 -5

13. Schalke 04 18 17 5 3 9 20 24 -4

14. Fortuna Dusseldorf 18 17 5 3 9 19 33 -14

15. Augsburg 15 16 3 6 7 23 26 -3

16. Stuttgart 14 17 4 2 11 12 35 -23

17. Hannover 11 17 2 5 10 17 35 -18

18. Nuremberg 11 17 2 5 10 14 38 -24

bds/iga/am