Leipzig vence na visita ao Mainz (2-0) e assume liderança da Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 14:51

O Leipzig venceu neste sábado (19) o Mainz por 2 a 0 e assumiu a liderança da Bundesliga enquanto aguarda a partida do Bayern de Munique contra o Stuttgart.

Com sete jogos disputados no campeonato alemão, os jogadores comandados pelo técnico Marco Rose somam agora 17 pontos, três a mais que o gigante bávaro, que vem de três jogos seguidos sem vitória antes da janela internacional (empates com Leverkusen e Eintracht Frankfurt, derrota para o Aston Villa na Inglaterra pela Liga dos Campeões).

No início da partida, os torcedores do Mainz exibiram uma série de faixas criticando a decisão de seu ex-técnico Jurgen Klopp de assumir o cargo de diretor de futebol da Red Bull, empresa que comanda o Leipzig.

Os torcedores locais perguntaram “Você está louco?” e acusaram Klopp, que treinou o Mainz antes de se transferir para o Borussia Dortmund e depois ao Liverpool, de “esquecer tudo o que lhe demos”.

Ainda invicto nesta temporada na Alemanha, apesar das duas derrotas na Liga dos Campeões, o Leipzig abriu o placar após 20 minutos, graças a uma grande jogada de Xavi Simons.

O capitão do Leipzig, Willi Orban, aproveitou uma sobra após um cruzamento de Lois Openda e aumentou a vantagem para 2 a 0.

– Leverkusen vence de virada –

Em outro confronto de destaque neste sábado, o Bayer Leverkusen, atual campeão, derrotou o Eintracht em Frankfurt (2 a 1), em um duelo animado.

Omar Marmoush colocou o Eintracht na frente convertendo um pênalti aos 16 minutos. Menos de dez minutos depois Robert Andrich empatou para os atuais campeões (25′) e Victor Boniface marcou de cabeça o gol da virada no segundo tempo (71′).

Depois de terem perdido para o Leipzig no início da temporada, o time do técnico Xabi Alonso também teve uma curta sequência de dois empates consecutivos (contra o Bayern e o modesto Kiel em casa), mas este triunfo permite que se mantenha na parte superior da tabela com 14 pontos.

O Freiburg (2º) também confirmou seu ótimo início de temporada ao derrotar o Augsburg por 3 a 1 fora de casa com três gols ainda no primeiro tempo, marcados por Vincenzo Grifo (34′), Philipp Lienhart (37′) e Christian Guenter (45’+1). Phillip Tietz descontou para os anfitriões na segunda etapa (65′) mas a reação parou aí.

Essa quinta vitória leva o Freiburg aos 15 pontos e ao segundo lugar, a dois pontos do líder Leipzig.

Em outra partida deste sábado o atacante do Borussia Moenchengladbach, Tim Kleindienst, marcou dois gols, dias após estrear no campeonato, em uma vitória em casa por 3 a 2 sobre seu ex-clube, o Heidenheim.

O Hoffenheim venceu seu primeiro jogo desde a abertura da temporada, com Andrej Kramaric, Marius Buelter e Haris Tabakovic marcando em uma vitória por 3 a 1 sobre o modesto Bochum, que está em último com apenas um ponto em sete jogos.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – St Pauli 2 – 1

– Sábado:

Freiburg – Augsburg 3 – 1

Mainz – RB Leipzig 0 – 2

B. Mönchengladbach – Heidenheim 3 – 2

Hoffenheim – Bochum 3 – 1

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 2 – 1

Bayern de Munique – Stuttgart

– Domingo:

(10h30) Holstein Kiel – Union Berlin

(12h30) Wolfsburg – Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 17 7 5 2 0 11 2 9

2. Freiburg 15 7 5 0 2 12 8 4

3. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 7 13

4. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 18 13 5

5. Eintracht Frankfurt 13 7 4 1 2 15 11 4

6. Borussia Dortmund 13 7 4 1 2 14 12 2

7. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

8. Stuttgart 9 6 2 3 1 15 11 4

9. Heidenheim 9 7 3 0 4 12 11 1

10. B. Mönchengladbach 9 7 3 0 4 10 12 -2

11. Mainz 8 7 2 2 3 11 12 -1

12. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

13. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

14. Hoffenheim 7 7 2 1 4 13 17 -4

15. Augsburg 7 7 2 1 4 10 18 -8

16. St Pauli 4 7 1 1 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 7 0 1 6 7 17 -10

