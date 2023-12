Leipzig vence Heidenheim (2-1) e coloca pressão sobre Dortmund e Stuttgart

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2023 - 14:33 Para compartilhar:

O RB Leipzig venceu neste sábado em casa por 2 a 1 o Heidenheim, recém-promovido e vivendo sua primeira experiência na Bundesliga, e subiu para a quarta colocação enquanto aguarda o jogo do Borussia Dortmund, no domingo, contra o líder Bayer Leverkusen.

Com 26 pontos após 13 jogos disputados, o Leipzig sobe ao quarto lugar, dois pontos à frente do Borussia Dortmund (24), que não terá vida fácil em seu jogo fora de casa na BayArena do impressionante líder da Bundesliga (atualmente com 34 pontos) no domingo às 13h30 (horário de Brasília).

O clube do leste da Alemanha volta assim a ficar a um ponto do Stuttgart (27), que recebe o Werder Bremen neste sábado às 14h30 (horário de Brasília).

Esta 13ª rodada foi marcada pelo adiamento do jogo na Allianz Arena de Munique entre Bayern e Union Berlin devido a uma tempestade de neve (40 cm) que abalou significativamente os transportes na capital bávara, tornando quase impossível o acesso ao estádio.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) ainda não anunciou uma nova data para a partida.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Darmstadt – Colônia 0 – 1

– Sábado:

B. Mönchengladbach – Hoffenheim 2 – 1

Bochum – Wolfsburg 3 – 1

RB Leipzig – Heidenheim 2 – 1

(14h30) Stuttgart – Werder Bremen

– Domingo:

(11h30) Mainz – Freiburg

(13h30) Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

(15h30) Augsburg – Eintracht Frankfurt





. adiado

Bayern de Munique – Unión Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 34 12 11 1 0 37 10 27

2. Bayern de Munique 32 12 10 2 0 43 9 34

3. Stuttgart 27 12 9 0 3 31 15 16

4. RB Leipzig 26 13 8 2 3 31 13 18

5. Borussia Dortmund 24 12 7 3 2 25 19 6

6. Hoffenheim 20 13 6 2 5 25 23 2

7. Eintracht Frankfurt 18 12 4 6 2 18 13 5

8. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 27 28 -1

9. Wolfsburg 16 13 5 1 7 18 24 -6





10. Freiburg 15 12 4 3 5 15 23 -8

11. Augsburg 14 12 3 5 4 21 24 -3

12. Bochum 13 13 2 7 4 14 26 -12

13. Werder Bremen 11 12 3 2 7 18 25 -7

14. Heidenheim 11 13 3 2 8 18 28 -10

15. Colônia 9 13 2 3 8 10 24 -14

16. Darmstadt 9 13 2 3 8 15 34 -19

17. Mainz 8 12 1 5 6 12 25 -13

18. Union Berlin 7 12 2 1 9 12 27 -15

