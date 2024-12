Leipzig vence Eintracht (3-0) e vai às quartas da Copa da Alemanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 20:45 Para compartilhar:

Sem vencer no campeonato alemão há mais de um mês, o RB Leipzig derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa da Alemanha na noite desta quarta-feira (4), em casa, resultado que dá fôlego a seu técnico Marco Rose, cujo trabalho vem sendo questionado.

No dia seguinte à eliminação do Bayern, líder da Bundesliga, pelo Bayer Leverkusen, desta vez foi a vez do Eintracht, primeiro perseguidor do gigante de Munique no campeonato (26 pontos contra 30) se despedir da Copa da Alemanha.

Na noite desta quarta-feira, os gols do Leipzig, bicampeão da Copa da Alemanha em 2022 e 2023, foram marcados por Benjamin Sesko (31′) e Lois Openda (50′ e 58′), com assistências da joia norueguesa Antonio Nusa.

O Frankfurt não perdia desde o dia 19 de outubro (2 a 1 fora de casa diante do Leverkusen) e somou oito vitórias e um empate contando todas as competições, enquanto o Leipzig não vencia desde as oitavas de final da Copa da Alemanha (4 a 2 contra o St. Pauli).

No segundo gol, Openda foi comemorar com o técnico Marco Rose, pressionado depois de uma série negativa no campeonato (um ponto em 12 possíveis nas últimas quatro rodadas) e na Liga dos Campeões (cinco derrotas em cinco partidas).

— Resultados da Copa da Alemanha:

Quarta-feira

(+) Colônia (D2) – Hertha Berlim (D2) 2 – 1 (após prorrogação)

(+) Wolfsburg (D1) – Hoffenheim (D1) 3 – 0

(+) RB Leipzig (D1) – Eintracht Frankfurt (D1) 3 – 0

Karlsruhe (D2) – Augsburg (D1) 4 – 5 nos pênaltis (2-2 após prorrogação)

Terça-feira

(+) Arminia Bielefeld (D3) – Freiburg (D1) 3 – 1

Regensburg (D2) – (+) Stuttgart (D1) 0 – 3

Bayern de Munique (D1) – (+) Bayer Leverkusen (D1) 0 – 1

(+) Werder Bremen (D1) – Darmstadt (D2) 1 – 0

(+): classificado para a próxima fase.

O sorteio está marcado para domingo, 15 de dezembro. As quartas de final estão marcadas para os dias 8, 9, 25 e 26 de fevereiro.

tba/cpb/aam/rpr