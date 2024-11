Leipzig perde para Hoffenheim e cai para 3º no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Depois de ficar três vezes à frente no placar, o RB Leipzig foi derrotado pelo Hoffenheim por 4 a 3 neste sábado (23), fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, e perdeu a vice-liderança para o Eintracht Frankfurt.

Com 23 pontos, o Eintracht tem agora dois de vantagem sobre o Leipzig, que cai para a terceira colocação.

O Bayern de Munique (29 pontos) havia começado a rodada com cinco pontos de vantagem na liderança e agora tem seis, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Augsburg na sexta-feira.

Willi Orban (15′), Antonio Nusa (19′) um gol contra de Stanley N’Soki (67′) colocaram o Leipzig em vantagem em três ocasiões, mas o Hoffenheim buscou o empate e conseguiu a virada com gols de Adam Hlozek (17′ e 82′), Tom Bischof (50′) e Jacob Bruun Larsen (86′).

– Götze comemora 100 jogos com gol –

“Acho que o Hoffenheim foi melhor do que nós hoje, mas também poderíamos ter vencido o jogo. Ou pelo menos não ter perdido’, lamentou o meio-campista Christoph Baumgartner, do Leipzig, em entrevista ao canal Sky.

O Eintracht, sabendo que subiria para segundo na tabela com pelo menos um empate, venceu o Werder Bremen por 1 a 0, com gol de Mario Götze (45′), que comemorou seu jogo de número 100 com a camisa do time de Frankfurt.

“Estou feliz e orgulhoso da equipe. A derrota do Leipzig tinha nos dado uma grande oportunidade e conseguimos aproveitar”, comemorou o goleiro e capitão do Eintracht, Kevin Trapp.

O tropeço do Leipzig foi aproveitado por outros candidatos ao título para acirrar a disputa na parte de cima da tabela, já que tanto o Bayer Leverkusen (4º, 20 pontos) como o Borussia Dortmund (5º, 19 pontos) golearam em seus jogos.

– Schick, um ‘plano B’ perfeito –

O Leverkusen bateu o Heidenheim por 5 a 2 na BayArena, num jogo em que os visitantes conseguiram abrir 2 a 0 em 20 minutos, antes da grande virada do atual campeão alemão.

O argentino Exequiel Palacios iniciou a reação do Leverkusen (30′) e depois veio o hat-trick do tcheco Patrik Schick (32′, 52′ e 71′), antes de Granit Xhaka fechar o placar (82′).

Schick é o substituto imediato do atacante nigeriano Victor Boniface, que sofreu “uma pequena lesão muscular na coxa” e ficará fora por “alguns jogos”.

Por sua vez, o Borussia Dortmund goleou por 4 a 0 o Freiburg, outra das equipes que briga para ficar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O resultado dá moral ao Dortmund uma semana antes do ‘Klassiker’ contra o Bayern de Munique.

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bayern de Munique – Augsburg 3 – 0

– Sábado:

Wolfsburg – Union Berlin 1 – 0

Hoffenheim – RB Leipzig 4 – 3

Bayer Leverkusen – Heidenheim 5 – 2

Stuttgart – Bochum 2 – 0

Borussia Dortmund – Freiburg 4 – 0

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 1 – 0

– Domingo:

(11h30) Holstein Kiel – Mainz

(13h30) B. Mönchengladbach – St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 11 9 2 0 36 7 29

2. Eintracht Frankfurt 23 11 7 2 2 27 16 11

3. RB Leipzig 21 11 6 3 2 18 9 9

4. Bayer Leverkusen 20 11 5 5 1 26 18 8

5. Borussia Dortmund 19 11 6 1 4 22 18 4

6. Freiburg 17 11 5 2 4 13 15 -2

7. Stuttgart 16 11 4 4 3 21 19 2

8. Union Berlin 16 11 4 4 3 9 9 0

9. Wolfsburg 15 11 4 3 4 20 18 2

10. Werder Bremen 15 11 4 3 4 17 22 -5

11. B. Mönchengladbach 14 10 4 2 4 15 14 1

12. Mainz 13 10 3 4 3 15 14 1

13. Hoffenheim 12 11 3 3 5 17 22 -5

14. Augsburg 12 11 3 3 5 13 23 -10

15. Heidenheim 10 11 3 1 7 15 20 -5

16. St Pauli 8 10 2 2 6 7 12 -5

17. Holstein Kiel 5 10 1 2 7 12 25 -13

18. Bochum 2 11 0 2 9 10 32 -22

tba/dr/iga/cb