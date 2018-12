Leipzig goleia Mainz e se mantém na zona de classificação à Champions

O RB Leipzig goleou neste domingo por 4 a 1 o Mainz (10º) em casa e se manteve na quarta colocação do Campeonato Alemão, após a disputa da 15ª rodada da competição.

O dinamarquês Yussuf Poulsen (14 e 19 minutos) e o atacante Timo Warner (74, 88) foram os autores dos gols da equipe local. O austríaco Karim Onisiwo (38) marcou o gol de honra do Mainz.

Depois de ser eliminado no meio de semana da Liga Europa e sofrer uma dura derrota por 3 a 0 para o Freiburg no último fim de semana na Bundesliga, esta vitória devolve um pouco de confiança ao Leipzig, que com 28 pontos se mantém a dois de distância do Bayern de Munique (3º) e do Borussia Mönchengladbach (2º).

No sábado, o Borussia Dortmund garantiu o título simbólico de campeão do primeiro turno do Campeonato Alemão ao vencer por 2 a 1 o Werder Bremen e, ao mesmo tempo, aumentou para 9 pontos a vantagem sobre o segundo colocado, o Mönchengladbach, que só ficou no empate sem gol com o Hoffenheim (6º).

— Programação e resultados da 15ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Nuremberg – Wolfsburg 0 – 2

– Sábado:

Fortuna Dusseldorf – Freiburg 2 – 0

Hannover – Bayern de Munique 0 – 4

Hoffenheim – B. Moenchengladbach 0 – 0

Stuttgart – Hertha Berlim 2 – 1

Augsburg – Schalke 04 1 – 1

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2 – 1

– Domingo:

RB Leipzig – Mainz 4 – 1

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 39 15 12 3 0 41 15 26

2. B. Moenchengladbach 30 15 9 3 3 33 16 17

3. Bayern de Munique 30 15 9 3 3 32 18 14

4. RB Leipzig 28 15 8 4 3 28 14 14

5. Eintracht Frankfurt 26 15 8 2 5 32 18 14

6. Hoffenheim 23 15 6 5 4 30 21 9

7. Hertha Berlim 23 15 6 5 4 23 22 1

8. Wolfsburg 22 15 6 4 5 22 20 2

9. Werder Bremen 21 15 6 3 6 25 25 0

10. Mainz 19 15 5 4 6 14 19 -5

11. Bayer Leverkusen 18 15 5 3 7 21 27 -6

12. Freiburg 17 15 4 5 6 19 24 -5

13. Schalke 04 15 15 4 3 8 16 21 -5

14. Augsburg 14 15 3 5 7 21 24 -3

15. Stuttgart 14 15 4 2 9 11 30 -19

16. Fortuna Dusseldorf 12 15 3 3 9 16 32 -16

17. Nuremberg 11 15 2 5 8 14 35 -21

18. Hannover 10 15 2 4 9 16 33 -17

