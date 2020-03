Leipzig empata em Leverkusen e deixa Bayern se afastar na liderança da Bundesliga

O RB Leipzig (2º) não passou de um empate (1-1) em casa com o Bayer Leverkusen (5º) neste domingo, resultado que beneficiou o líder Bayern de Munique, agora com três pontos de vantagem, em uma 24ª rodada da Bundesliga marcada pelos insultos em vários estádios contra o presidente do Hoffenheim.

O jamaicano Leon Bailey abriu o placar para o Bayer Leverkusen aos 30 minutos e um minuto depois o tcheco Patrik Schick empatou para o time da casa.

Com o resultado deste domingo, o Leipzig soma 49 pontos, três a menos que o líder Bayern de Munique, que no sábado conquistou sua nona vitória nos últimos 10 jogos, derrotando o Hoffenheim (8º) por 6 a 0.

O jogo, no entanto, foi marcado por uma interrupção de cinco minutos depois que os torcedores bávaros exibiram faixas nas quais o presidente do Hoffenheim, o bilionário Dietmar Hopp, era insultado.

Durante essa interrupção, os membros da comissão técnica do Bayern, juntamente com o técnico Hansi Flick, o diretor esportivo Hasan Salihamidzic e o lendário goleiro Oliver Kahn, correram em direção de seus próprios torcedores para pedir a retirada das faixas.

Depois de retomada a partida, com 6 a 0 no placar para o Bayern de Munique, os jogadores das duas equipes ficaram apenas tocando a bola entre eles nos últimos 13 minutos. Enquanto isso na tribuna, Hopp e Karl-Heinz Rummenigge, ex-craque e presidente do gigante bávaro, aplaudiram de pé.

Rummenigge, que se disse “envergonhado” com o que aconteceu, exigiu medidas para acabar com esse tipo de incidente: “Chegou a hora de todo o futebol alemão agir (…) Fechamos os olhos por muito tempo (..) .) Permitimos demais e precisamos repensá-lo. Agora devemos agir”.

Co-fundador da gigante da informática SAP, Hopp investiu no Hoffenheim e fez o time subir da sexta divisão para a primeira em algumas temporadas, tornando o clube uma entidade moderna, o que suscitou muitas críticas.

‘Ultras’ (membros de torcidas organizadas) de várias equipes veem isso como uma traição à tradição, pois acreditam que um clube não deve pertencer a apenas uma pessoa.

As críticas a Hopp, frequentes em muitos jogos, foram repetidas em outra partida disputada neste domingo, entre Union Berlin (10º) e Wolfsburg (7º) e que teve que ser interrompida duas vezes após os torcedores da capital exibirem faixas ofensivas contra o presidente do Hoffenheim.

O árbitro interrompeu o jogo pela primeira vez aos 30 minutos de jogo e uma segunda antes do intervalo, quando apareceu uma bandeira que descrevia Hopp como um ‘filho da p…’ e o representava na mira de uma espingarda.

Em seguida, o árbitro pediu às duas equipes que fossem para o vestiário e solicitou a divulgação de um anúncio ao público alertando que uma terceira interrupção acarretaria no cancelamento do jogo.

O capitão do Union Berlin, Christopher Trimmel, se dirigiu aos ultras de seu time e pediu para que parassem de exibir faixas ofensivas. A partida continuou e terminou empatada em 2 a 2.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Fortuna Dusseldorf – Hertha Berlim 3 – 3

– Sábado:

Mainz – Paderborn 2 – 0

Augsburg – B. Moenchengladbach 2 – 3

Borussia Dortmund – Freiburg 1 – 0

Hoffenheim – Bayern de Munique 0 – 6

Colônia – Schalke 04 3 – 0

– Domingo:

Union Berlin – Wolfsburg 2 – 2

RB Leipzig – Bayer Leverkusen 1 – 1

. adiado

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 24 16 4 4 71 26 45

2. RB Leipzig 49 24 14 7 3 62 26 36

3. Borussia Dortmund 48 24 14 6 4 66 32 34

4. B. Moenchengladbach 46 23 14 4 5 46 27 19

5. Bayer Leverkusen 44 24 13 5 6 41 30 11

6. Schalke 04 36 24 9 9 6 32 35 -3

7. Wolfsburg 35 24 9 8 7 34 30 4

8. Hoffenheim 34 24 10 4 10 34 42 -8

9. Freiburg 33 24 9 6 9 31 34 -3

10. 1. FC Union Berlin 30 24 9 3 12 31 38 -7

11. Colônia 29 23 9 2 12 36 42 -6

12. Eintracht Frankfurt 28 23 8 4 11 38 37 1

13. Augsburg 27 24 7 6 11 36 50 -14

14. Hertha Berlim 27 24 7 6 11 30 46 -16

15. Mainz 25 24 8 1 15 33 52 -19

16. Fortuna Dusseldorf 21 24 5 6 13 26 49 -23

17. Werder Bremen 17 23 4 5 14 25 53 -28

18. Paderborn 16 24 4 4 16 29 52 -23

