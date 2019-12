Leipzig empata com Dortmund e continua líder; Werder é goleado pelo Mainz

O Borussia Dortmund (3º) classificado para as oitavas de final da Champions, empatou nesta terça-feira em 3 a 3 em casa com o Leipzig, que manteve a liderança no encerramento da 16ª rodada da Bundesliga.

O Borussia Mönchengladbach poderá se igualar ao líder em número de pontos (34) nesta quarta-feira se vencer o lanterna Paderborn em casa, mas o Leipzig permanecerá como líder já que tem 13 gols de saldo a mais do que o Mönchengladbach.

O Dortmund permanece com 30 pontos, à frente do Schalke (28) e do Bayern de Munique (27).

Em um confronto entre aspirantes ao título, o time local abriu o placar no primeiro tempo e no intervalo já vencia por 2 a 0.

Depois dos gols de Julian Weigl (23) e Julian Brandt (34), dois erros de Roman Bürki e de Brandt permitiram a Timo Werner marcar dois gols para o Leipzig em seis minutos (47 e 53).

O inglês Jadon Sancho (55) e Patrick Schick (78) marcaram depois para o Dortmund e o Leipzig, respectivamente.

– Mainz humilha Werder –

Mais cedo, o Werder Bremen, um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão, sofreu uma goleada humilhante de 5 a 0 em casa contra o Mainz.

Esta derrota deixa o time de Bremen provisoriamente na 15ª posição, com apenas dois pontos de vantagem acima da posição que leva ao playoff de promoção e rebaixamento, e que atualmente é ocupada pelo Fortuna Düsseldorf que perdeu fora de casa nesta terça para o Augsburg (10º) por 3 a 0.

Em Bremen, o sueco Robin Quaison fez um hat trick, o francês Jean-Philippe Mateta marcou o quinto, e o segundo marcou um gol contra do Werder.

Os números falam por si só: depois do 6 a 1 em Munique na semana passada, o Werder Bremen sofreu 11 gols em duas partidas, e não vence em casa desde a terceira rodada, no dia 1º de setembro, com três derrotas consecutivas diante de sua torcida.

Já o Mainz (13º) se recupera do 4 a 0 que sofreu diante do Borussia Dortmund na rodada anterior.

Também nesta terça o Hoffenheim venceu o Union Berlin fora de casa por 2 a 0.

— Resultados da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Terça-feira:

Werder Bremen – Mainz 0 – 5

Augsburg – Fortuna Dusseldorf 3 – 0

Union Berlin – Hoffenheim 0 – 2

Borussia Dortmund – RB Leipzig 3 – 3

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(14h30) Bayer Leverkusen – Hertha Berlim

(16h30) Freiburg – Bayern de Munique

Eintracht Frankfurt – Colônia

B. Moenchengladbach – Paderborn

Wolfsburg – Schalke 04

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 34 16 10 4 2 45 19 26

2. B. Moenchengladbach 31 15 10 1 4 31 18 13

3. Borussia Dortmund 30 16 8 6 2 40 22 18

4. Schalke 04 28 15 8 4 3 26 18 8

5. Bayern de Munique 27 15 8 3 4 41 21 20

6. Freiburg 25 15 7 4 4 24 18 6

7. Bayer Leverkusen 25 15 7 4 4 22 20 2

8. Hoffenheim 24 16 7 3 6 23 27 -4

9. Wolfsburg 23 15 6 5 4 17 15 2

10. Augsburg 23 16 6 5 5 27 28 -1

11. Union Berlin 20 16 6 2 8 19 22 -3

12. Eintracht Frankfurt 18 15 5 3 7 24 23 1

13. Mainz 18 16 6 0 10 25 38 -13

14. Hertha Berlim 15 15 4 3 8 21 29 -8

15. Werder Bremen 14 16 3 5 8 23 40 -17

16. Fortuna Dusseldorf 12 16 3 3 10 16 35 -19

17. Colônia 11 15 3 2 10 14 30 -16

18. Paderborn 9 15 2 3 10 18 33 -15

